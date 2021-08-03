Клуб уже длительное время ведет переговоры по игроку.
Тен Копмейнерс, Getty Images
03 августа 2021, 09:26
Бергамская Аталанта определилась с капиталовложениями от продажи Кристана Ромеро в Тоттенхэм.
Многие источники сообщают, что Ромеро перейдет в английский клуб примерно за 50 миллионов евро плюс 7 миллионов евро будет получено в качестве бонусов.
Как сообщает Football Italia, клуб все же подпишет хавбека АЗ Тена Копмейнерса, переговоры с которыми ведутся уже длительное время.
23-летний Копмейнерс выразил свое разочарование в том, как долго клубы ведут переговоры. В них уже вмешалась римская Рома, которая также не против подписать игрока.
Transfermarkt оценивает Копмейнерса в 16,5 млн евро, а его действующий контракт с клубом подходит к завершению летом 2023-го года.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.