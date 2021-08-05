Италия

Клуб объявлен банкротом а руководство не может обеспечить жизнедеятельность клуба.

Итальянский Ливорно в июле года был объявлен банкротом. Прежний владелец клуба отказался его финансировать.

Как сообщают многие итальянские СМИ, Ливорно настолько погряз в долгах, что клуб даже не допустили в серию D на сезон-2021/22.

Все дело в том, что клуб, который 29 сезонов провел в Серии А и добрался до 1/8 финала Кубка УЕФА в 2007 году, вылетел из Серии C и теперь не смог доказать свою финансовую стабильность.

Мэр Ливорно Лука Сальветти объявил, что хочет помочь объединить местных бизнесменов для создания нового клуба, представляющего город, который займет место в Серии D.

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