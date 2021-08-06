Украинец продолжит карьеру в другом клубе.
ВИКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
06 августа 2021, 16:44
Полузащитник Аталанты и сборной Украины Виктор Коваенко арендован Специей. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, сделка уже завершена. О сроке арендного соглашения не сообщается, но известно, что Специя будет иметь право выкупа.
Также сообщается, что Аталанта будет иметь опцию первоочередного выкупа украинца при желании.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что Коваленко может продолжить карьеру в Болонье, Эмполи и других клубах.
На его счету всего один матч за Аталанту в минувшем сезоне Серии А.
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