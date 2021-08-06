Италия

Клуб усилился защитником сборной Турции.

Бергамская Аталанта на своем официальном сайте объявила о подписании защитника сборной Турции и туринского Ювентуса Мериха Демирала.

Речь идет об аренде центрбека с последующем правом выкупа.

Напомним, Демирал перешел в Ювентус в сезоне-2019/20 из Сассуоло. В прошлой кампании он сыграл 24 матча, в которых сделал один ассист.

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