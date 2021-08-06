Футболист согласовал контракт с клубом.
Йосип Иличич. Getty images
06 августа 2021, 20:55
Хавбек Аталанты Йосип Иличич станет игроком Милана. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, клубы еще не договорились о трансфере, но с футболистом согласован личный контракт.
Вероятно, "россонери" будут ждать до конца трансферного окна и лишь потом сделает официальное предложение "бергамаскам".
Также одним из вариантов является подписание Хакима Зиша из Челси, однако данный трансфер маловероятен.
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