Италия

Клуб всеми силами пытается удержать форварда.

Одной из главных задач итальянского Торино в текущей трансферной кампании является удержать своего главного футболиста на острие атаки — нападающего Андреа Белотти.

За игроком "быков" и национальной сборной Италии активно ведет наблюдения миланский Интер, перед которым также может возникнуть вопрос о необходимости искать замену для Ромелу Лукаку.

В борьбе против именитого коллектива за лояльность игрока Торино, согласно информации от итальянского журналиста Джаналуки Ди Марцио, намерен использовать один из последних доступных ему вариантов — предложить улучшенные финансовые условия игроку.

Именно по этой причине теперь Белотти предстоит раздумывать над 3,3 млн евро гарантированных годовых выплат, с учетом налогов и различных бонусов, которые предлагают ему "быки".

Напомним, что в прошлом сезоне результативность Андреа была не такой уж и высокой — 13 голов и семь голевых передач в 36-и сыгранных матчах.