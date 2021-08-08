Италия

"Нерадзурри" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Интер в рамках контрольного поединка встречался с Пармой на стадионе Эннио Тардини.

Команды смогли забить первый гол лишь на исходе часа игрового времени — Брозович отметился после передачи Лаутаро.

Удвоить преимущество гости смогли благодаря точному удару Матиаса Весино после передачи Димарко.

Парма — Интер 0:2

Голы: Брозович, 59, Весино, 69

Парма: Коломби — Гальоло, Осорио, Балог, Якопони (Скьяттарелла, 70 - Камара (Васкес, 62), Зом, Брунетта, Юрич, Ман (Бюси, 83) — Бенедычак.

Интер: Ханданович — де Врей (Раноккия, 73), Бастони (Коларов, 65), Шкриньяр (Моретти, 90) — Дармиан (Дзанотти, 82), Брозович (Агуме, 80), Перишич (Димарко, 64), Барелла (Весино, 64), Сенси (Видаль, 64) — Мартинес (Сальседо, 80), Сатриано (Пинамонти, 73).