Итальянский фулбек, похоже, продолжит карьеру в стане "россонери".
Алессандро Флоренци, Getty Images
09 августа 2021, 17:49
Правый защитник Ромы Алессандро Флоренци с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, Милан находится на завершающей стадии переговоров с римским клубом по переходу 30-летнего итальянца.
Ожидается, что "россонери" арендуют Флоренци с возможностью оформления полноценного трансфера в конце предстоящего сезона.
Также отмечается, что Рома хотела сделать пункт о выкупе обязательным при выполнении определенных условий. Каких конкретно — неизвестно.
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