Италия

Итальянский фулбек, похоже, продолжит карьеру в стане "россонери".

Правый защитник Ромы Алессандро Флоренци с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, Милан находится на завершающей стадии переговоров с римским клубом по переходу 30-летнего итальянца.

Ожидается, что "россонери" арендуют Флоренци с возможностью оформления полноценного трансфера в конце предстоящего сезона.

Также отмечается, что Рома хотела сделать пункт о выкупе обязательным при выполнении определенных условий. Каких конкретно — неизвестно.

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