Италия

Защитник показал внушительный прирост в стоимости за время нахождения в римском клубе.

Римский Лацио по ходу прошлого сезона лишь изредка мог рассчитывать на бразильского центрального защитника Луиса Фелипе, который неоднократно оказывался вне игры из-за травмы лодыжки, из-за которой в последствии был вынужден пройти оперативное вмешательство.

Однако, это совершенно не пошатнуло уверенности клуба в его стабильном будущем на своей позиции в клубе, подтверждением чего может служить предложение продлить подходящий уже летом следующего года к концу действующий контракт.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, футболисту предложено закрепить отношения до 2026-го года.

Стоит напомнить, что Луис Фелипе выступает за Лацио с 2016-го года, когда совершил трансфер из Салернитаны, сыграв за этот период 104 матча, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.