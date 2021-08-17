Италия

Итальянский хавбек продолжит карьеру в туринском гранде.

Центральный полузащитник Сассуоло Мануэль Локаттели вскоре будет представлен в качестве новоиспеченного футболиста Ювентуса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы наконец-то уладили все финансовые условия предстоящего трансфера и заключили сделку: 23-летний итальянец переедет в Турин за 35 миллионов евро + различные бонусы.

Сам же Локателли подпишет контракт до лета 2026 года. О его переходе в Ювентус будет объявлено официально в ближайшие несколько дней.

В прошлом сезоне Мануэль Локателли провел за Сассуоло 34 поединка во всех турнирах, в которых он отдал 4 результативные передачи. Этим летом хавбек также выиграл Евро-2020 в составе сборной Италии.

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