Футболист оценил свой переход в итальянский клуб.
Тэмми Абрахам, ФК Рома
17 августа 2021, 19:23
Новичок римской Ромы Тэмми Абрахам прокомментировал свой переход в клуб из Челси.
"Рома — клуб, который заслуживает борьбы за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях.
Поэтому я хочу помочь этой команде достичь высокого уровня, на котором должна быть Рома. Большая честь стать "девяткой" Ромы. Я просто не могу дождаться, чтобы начать работу и помочь команде", — сказал Абрахам.
Отметим, что сумма трансфера за Абрахама составила 40 миллионов евро. Помимо этого, "синие" могут получить бонусные выплаты за результативные действия футболиста в будущих матчах.
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