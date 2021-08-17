Италия

Футболист оценил свой переход в итальянский клуб.

Новичок римской Ромы Тэмми Абрахам прокомментировал свой переход в клуб из Челси.

"Рома — клуб, который заслуживает борьбы за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях.

Поэтому я хочу помочь этой команде достичь высокого уровня, на котором должна быть Рома. Большая честь стать "девяткой" Ромы. Я просто не могу дождаться, чтобы начать работу и помочь команде", — сказал Абрахам.

Отметим, что сумма трансфера за Абрахама составила 40 миллионов евро. Помимо этого, "синие" могут получить бонусные выплаты за результативные действия футболиста в будущих матчах.

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