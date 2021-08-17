Вскоре о трансфере итальянского латераля объявят официально.
Алессандро Флоренци, Getty Images
17 августа 2021, 21:36
Правый защитник Ромы Алессандро Флоренци продолжит карьеру в Милане. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клубы согласовали все условия сделки, поэтому о трансфере 30-летнего итальянца вскоре должны объявить официально.
Флоренци перейдет в Милан на правах аренды с возможным правом правом выкупа на постоянной основе.
В прошлом сезоне Флоренци выступал за французский ПСЖ на правах аренды. Во Франции защитник провел 36 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.
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