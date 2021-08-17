Италия

19-летний бразилец подписал долгосрочный контракт с туринским грандом.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Кайо Жорже, права на которого ранее принадлежали Сантосу.

19-летний бразилец подписал со "старой синьорой" полноценный контракт до лета 2026 года.

"Очень рад предоставленной возможности. Спасибо всем болельщикам Ювентуса", — прокомментировал свой трансфер молодой футболист.

molto felice per questa opportunità, grazie a tutti i tifosi bianconeri!⚪️⚫️🙏🏻 https://t.co/Q9dEXJ5I00 — Kaio Jorge (@kaiojorgeramos) August 17, 2021

В прошлом сезоне Кайо Жорже провел за Сантос 28 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 8 голов и отдать 3 результативные передачи.

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