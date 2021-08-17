19-летний бразилец подписал долгосрочный контракт с туринским грандом.
Кайо Жорже, Ювентус
17 августа 2021, 21:51
Ювентус на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Кайо Жорже, права на которого ранее принадлежали Сантосу.
19-летний бразилец подписал со "старой синьорой" полноценный контракт до лета 2026 года.
"Очень рад предоставленной возможности. Спасибо всем болельщикам Ювентуса", — прокомментировал свой трансфер молодой футболист.
В прошлом сезоне Кайо Жорже провел за Сантос 28 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 8 голов и отдать 3 результативные передачи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.