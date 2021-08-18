Италия

Футболист слишком многое себе позволял.

В январе 2021 года один из многолетних лидеров Аталанты Алехандро Гомес со скандалом перешел в испанскую Севилью.

У футболиста случился ряд конфликтов с руководством и тренерским штабом клуба. Сообщалось, что он подрался с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Слухи оказались правдой.

Накануне футболист заявил, что хочет раскрыть правду происходящего. Сказал, мол Гасперини напал на него в раздевалке. У коуча своя версия.

"То, как Гомес вел себя и его отношение к делу на поле и за его пределами было попросту неприемлемыми для меня и футболистов Аталанты.

Он сказал, что я на него напал? Поверьте, физическая агрессия была с его стороны, не с моей. Но и это не причина его ухода. Настоящая причина, по которой он ушел – это то, что он не уважал владельцев клуба", — сказал Гесперини.

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