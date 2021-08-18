Италия

Бывший партнер Руслана Малиновского по Аталанте продолжает спорить с Джан Пьеро Гасперини.

Нападающий Севильи Алехандро Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из Аталанты.

Напомним, в декабре прошлого года у 33-летнего аргентинца возник конфликт с главным тренером Аталанты Джан Пьеро Гасперини, из-за чего футболист покинул итальянский клуб.

"В поединке Лиги чемпионов с Мидтьюлландом я ослушался тактических указаний Гасперини. До конца первого тайма оставалось десять минут, и он попросил меня сыграть на правом фланге, а я очень хорошо играл слева. И я сказал нет.

Представьте, ответить так во время игры, со всеми камерами вокруг... Он разозлился. Я понимал, что в перерыве он меня заменит, так и получилось. Но в перерыве в раздевалке Гасперини перегнул палку и попытался физически напасть на меня.

Гасперини хотел тебя ударить? Да. И я сказал, что с меня достаточно. Можно ругаться о чем-то, да, но физическую агрессию применять нельзя. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба Антонио Перкасси.

Я сказал ему, что я хочу продолжать играть за Аталанту. Я признал свою ошибку: как капитан, я повел себя неправильно, подал плохой пример. Но я сказал президенту, что я хочу услышать извинения от Гасперини. Я сказал ему, что президент клуба не может принять то, что тренер попытался ударить игрока.

На следующий день было общее собрание. Я вышел перед всеми и извинился за произошедшее. Тренер извиняться не стал. Почему? Я сделал что-то не так, а он поступил правильно?

С этого все началось. Через несколько дней я сказал президенту, что не хочу работать с Гасперини. Президент сказал мне, что не собирается меня отпускать. В итоге меня исключили из состава, я тренировался в резерве.

После семи лет в клубе, после всего, что я сделал для команды, меня просто выбросили. Это некрасиво. Они плохо себя повели. Последней каплей стало то, что у президента не нашлось смелости просто попросить тренера извиниться. Люди должны узнать правду. Они заслуживают ее, как и я", — приводит слова Гомеса La Nacion.

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