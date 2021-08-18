Италия

Никита Власенко будет набираться опыта во втором по силе дивизионе Нидерландов.

Эсельсиор из второго по силе дивизиона Нидерландов на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника туринского Ювентуса Никиты Власенко.

20-летний швейцарец украинского происхождения перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее молодой футболист выступал за команду Ювентуса U-23.

Никита Власенко родился в Украине, в Донецке, однако с шести лет он с семьей переехал в Швейцарию.

В октябре 2020 года молодой центрбек дебютировал за сборную Швейцарии U-20 в товарищеском матче против одногодок из Германии, в котором его команда уступила со счетом 1:3. Власенко провел на поле 45 минут.

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