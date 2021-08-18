Аргентинский форвард продолжит карьеру в Серии Б.
Родриго Паласио, Брешия
18 августа 2021, 19:53
Брешия на своем официальном сайте объявила о подписании опытного нападающего Родриго Паласио, права на которого ранее принадлежали Болонье.
39-летний аргентинец перебрался в клуб из Серии Б на правах свободного агента, подписав полноценный контракт.
Сроки и финансовые условия соглашения не уточняются.
Напомним, в прошлом сезоне Родриго Паласио провел за Болонью 37 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
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