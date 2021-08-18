Италия

Итальянский хавбек поделился эмоциями от своего переезда в Турин.

Накануне Ювентус объявил о подписании центрального полузащитника Мануэля Локателли, который ранее защищал цвета Сассуоло.

23-летний итальянец дал свой первый комментарий в качестве футболиста туринского гранда.

"Мечта сбылась. Мечта парня, который очень усердно работал, отдавал все силы на поле. Парня, который хочет выходить на поле ради болельщиков и которому не терпится сыграть на этом стадионе.

Вчера я плакал, прощаясь с партнерами по Сассуоло, они навсегда в моем сердце. Жизнь состоит из выборов, и пришло время попрощаться. Они моя семья, поэтому я всегда буду их людить", — приводит слова Локателли Football Italia со ссылкой на клубное ТВ Ювентуса.

Напомним, что Мануэль Локателли перешел в Ювентус на правах двухлетней аренды с обязательным правом выкупа за 35 миллионов евро.

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