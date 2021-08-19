Италия

Полузащитник резко отреагировал на слухи о его возможном уходе из клуба.

Приглашение на пост главного тренера римской Ромы Жозе Моуриньо дало сигнал о том, что в ближайшее время "волков" ждут серьезные изменения в кадровом потенциале.

Римляне продолжают продавать и покупать своих футболистов, а очередным претендентом на исходящий трансфер мог стать испанский полузащитник команды Гонсало Вильяр.

Однако стоило итальянскому журналисту Эмануэле Дзотти из издания Il Tempo лишь высказать предположение, что игрок может вернуться в испанские Севилью или Вильярреал, как тут же 23-летний исполнитель самостоятельно ответил представителю прессы с помощью социальной сети Twitter.

"Хватит говорить об этом… Только Рома!", — оставил краткое сообщение футболист, чем перечеркнул всевозможные спекуляции относительно своей фигуры.

В прошлом сезоне Вильяр был основным игроком римлян, сыграв в 47-и матчах на клубном уроне, отдав при этом одну голевую передачу.