Италия

Испанский полузащитник Педро Родригес сменил Рому на Лацио.

Лацио подписал футболиста римской Ромы Педро Родригеса, об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальным данным, испанский полузащитник подписал контракт с новым клубом на два года — до лета 2023. О финансовой стороне контракта никакой информации нет.

Отметим, ранее СМИ писали, что переход Педро из Ромы в Лацио состоится на бесплатной основе.

Испанский полузащитник провел 40 матчей за Рому, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.