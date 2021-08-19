Испанский полузащитник Педро Родригес сменил Рому на Лацио.
Педро Родригес. Фото Getty Images
19 августа 2021, 14:58
Лацио подписал футболиста римской Ромы Педро Родригеса, об этом сообщает клубная пресс-служба.
По официальным данным, испанский полузащитник подписал контракт с новым клубом на два года — до лета 2023. О финансовой стороне контракта никакой информации нет.
Отметим, ранее СМИ писали, что переход Педро из Ромы в Лацио состоится на бесплатной основе.
Испанский полузащитник провел 40 матчей за Рому, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.