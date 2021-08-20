Италия

Тяжелые переговоры между клубами продолжаются.

Киевское Динамо и итальянская Сампдория не могут договориться о трансфере форварда Владислава Супряги.

Как сообщает Sampdoria News 24 со ссылкой на Il Secolo XIX, Динамо хочет получить за украинца 8 миллионов евро после аренды.

Руководство Сампдории не готово платить такую сумму. Они могут позволить трансфер Супряги за 7 миллионов.

Однако переговоры еще не завершены. Вероятно, более конкретная информация появится ближе к закрытию трансферного окна.

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