Италия

Клуб рассматривает сразу две кандидатуры.

Бергамаская Аталанта сумела выручить приличную сумму средств на продажах голкипера Пьерлуиджи Голлини и защитника Кристиана Ромеро, поэтому продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках новых исполнителей.

Теперь, "оробичи" желают усилить свою линию полузащиты, и уже присмотрели две потенциальные кандидатуры.

Игрок центральной линии Фиорентины Софьян Амрабат, а также игрок генуэзской Сампдории Мортен Торсби имеют все шансы уже в ближайшее время пополнить коллектив Джан Пьеро Гасперини.

При этом, президент "фиолетовых" Рокко Комиссо совершенно не желает расставаться с марокканским футболистом, даже несмотря на его хроническую травму паха, не позволяющую ему присутствовать на первом матче сезона для команды.

Что же касается ровесника Амрабата, трансферная стоимость которого оценивается почти в два раза ниже, то клуб из Генуи выступает с более открытой позицией по переговорам о возможном трансфере, и уже начал обсуждать с представителями "Богини" покупку норвежского футболиста за 6 млн евро.

Напомним, что уже 21 августа Аталанта стартует в новом сезоне Серии А с гостевого поединка против Торино.