Италия

Клуб из Флоренции тревожит высокая заработная плата игрока.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Фиорентина скорее боролась за спасение от вылета в низший дивизион, чем боролась за места в верхней половине турнирной таблицы, однако во время летней трансферной кампании, по всей видимости, ей удастся сохранить своих лидеров, а также попытаться совершить достаточно громкий трансфер.

Каталонская Барселона вовсю пытается расстаться с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, который так и не заиграл под руководством Рональда Кумана, после перехода из туринского Ювентуса, поэтому "блаугранас" хотят сократить расходы на его содержание.

Единственной преградой для Фиорентины может стать заработная плата футболиста, которая составляет около 8 млн евро в год, поэтому итальянский коллектив хочет договориться с Барселоной об аренде ее исполнителя, при условии 50% компенсации оклада со стороны "блаугранас".

Как сообщает итальянская пресса, испанский клуб взял паузу для раздумий относительно такого предложения, однако близость закрытия трансферного окна оставляет Барселоне лишь небольшие шансы для иных вариантов сокращения расходов на содержание дорогостоящего футболиста.