Италия

Игрок может дебютировать уже в ближайшем матче команды в Серии А.

Итальянский фланговый защитник Алессандро Флоренци прошлый сезон провел на правах арендного соглашения во французском Пари Сен-Жермен, после чего отправился в стан сборной Италии на в последствии триумфальный для нее чемпионат Европы-2020.

Однако, в новом сезоне 30-летний исполнитель должен был вернуться в стан римской Ромы, которая являлась его базовым клубом, однако по прибытии игрок оказался не нужен португальскому специалисту Жозе Моуриньо.

Спрос на новоиспеченного чемпиона Европы был достаточно большим, но гонку за право подписать с ним соглашение выиграл Милан.

"Россонери" предложили контракт об аренде продолжительностью в один год, за которым им придется заплатить 1 млн евро, после чего за ними также будет закреплено право выкупа футболиста за дополнительные 4 млн евро.

Выступать в своей новой команде Флоренци будет под 25-м номером, а его возможный дебют может прийтись уже на матч первого тура нового сезона итальянской Серии А, который Милан проведет на поле генуэзской Сампдории 23 августа.