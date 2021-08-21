Италия

Футболист заинтересовал один из клубов чемпионата.

Итальянская Фиорентина заинтересована в возвращении полузащитника Барселоны Миралема Пьянича в Серию А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "фиалки" сделали предложение каталонцам об аренде боснийского хавбека.

Однако есть и некоторые проблемы. Фиорентина не готова платить 8 миллионов евро в сезон Пьяничу и просит "сине-гранатовых" взять на себя большую часть заработной платы.

Напомним, до этого Пьянич уже выступал в чемпионате Италии за римскую Рому и туринский Ювентус.

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