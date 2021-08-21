Футболист заинтересовал один из клубов чемпионата.
Миралем Пьянич, Getty Images
21 августа 2021, 19:25
Итальянская Фиорентина заинтересована в возвращении полузащитника Барселоны Миралема Пьянича в Серию А.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "фиалки" сделали предложение каталонцам об аренде боснийского хавбека.
Однако есть и некоторые проблемы. Фиорентина не готова платить 8 миллионов евро в сезон Пьяничу и просит "сине-гранатовых" взять на себя большую часть заработной платы.
Напомним, до этого Пьянич уже выступал в чемпионате Италии за римскую Рому и туринский Ювентус.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.