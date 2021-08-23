Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии-2021/22.

Новый сезон итальянской Серии А стартовал для Ювентуса выездной встречей с Удинезе, где финальный свисток зафиксировал ничью (2:2).

По итогам первого тайма подопечные Массимилиано Аллегри имели комфортное преимущество в два мяча, но под самый занавес хозяева сумели вернуть паритет на табло, но сама развязка данного противостояния произошла в последние мгновения матча.

На последних секундах результативным ударом отметился вышедший на замену Роналду, но после просмотра видеоповтора арбитры отменили гол португальца из-за такого вот офсайд. В итоге матч завершился вничью.

Обзор матча:



Удинезе — Ювентус 2:2

Голы: Перейра, 51 (с пенальти), Деулофеу, 83 — Дибала, 3, Куадрадо, 23.

Удинезе: Сильвестри — Самир (Зегелаар, 90+3), Нуйтинк, Бекао — Удоги (Ларсен, 57), Макенго (Деулофеу, 57), Уолас, Арслан (Яяло, 80), Молина — Перейра — Пуссетто (Окака, 80).

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Луис да Силва — Бернардески (Кулусевски, 60), Рэмси (Кьеллини, 62), Бентанкур (Локателли, 90) — Дибала, Куадрадо (Кьеза, 74), Мората (Роналду, 62).

Предупреждения: Уолас — Щесны, Кулусевски, Роналду.