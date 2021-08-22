Италия

Состоялись очередные поединки стартового тура Серии А.

Завершились очередные поединки стартового тура итальянской Серии А.

В первой игре туринский Ювентус в гостях упустил победу над Удинезе. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Уже на третьей минуте поединка Куадрадо отдал в штрафную на Бентанкура, а тот отпасовал на Дибалу, который пробил точно в ворота, открыв счет в матче. Спустя двадцать минут "старая синьора" удвоила свое преимущество благодаря голу Куадрадо, которому ассистировал Дибала.

На старте второго тайма Удинезе сократил отставание в счете благодаря пенальти, который реализовал Перейра. Спасительный гол для хозяев был забит на 83-й минуте, а его автором стал Деулофеу. На последних секундах результативным ударом отметился вышедший на замену Роналду, но после просмотра видеоповтора арбитры отменили гол португальца из-за офсайда.

Удинезе — Ювентус 2:2

Голы: Перейра, 51 (с пенальти), Деулофеу, 83 — Дибала, 3, Куадрадо, 23.

Удинезе: Сильвестри — Самир (Зегелаар, 90+3), Нуйтинк, Бекао — Удоги (Ларсен, 57), Макенго (Деулофеу, 57), Уолас, Арслан (Яяло, 80), Молина — Перейра — Пуссетто (Окака, 80).

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Луис да Силва — Бернардески (Кулусевски, 60), Рэмси (Кьеллини, 62), Бентанкур (Локателли, 90) — Дибала, Куадрадо (Кьеза, 74), Мората (Роналду, 62).

Предупреждения: Уолас — Щесны, Кулусевски, Роналду.

Во второй встрече Болонья на своем поле одержала минимальную победу над новичком Серии А — Салернитаной со счетом 3:2.

Уже на 34-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Страндберга, который за две минуты получил две желтые карточки. На старте второго тайма составы уравнялись после удаления Сориано — также за две желтых карточки.

На 52-й минуте Бонаццоли реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Спустя восемь минут счет стал равным благодаря голу Де Сильвестри. Затем в середине второго тайма команды вновь обменялись голами — на гол Кулибали в составе гостей, хозяева ответили точным ударом Арнаутовича. Победу команде Синиши Михайловича принес точный удар Де Сильвестри, который оформил дубль.

Также отметим, что Болонья заканчивала встречу в меньшинстве после второго удаления, которое заработал Шутен — также за две желтые карточки.

Болонья - Салернитана 3:2

Голы: Де Сильвестри, 59, 77, Арнаутович, 75 — Бонаццоли, 51 (с пенальти), Кулибали, 70.

Болонья: Скорупски — Хики (Виньято, 56), Бонифаци, Медель, Де Сильвестри — Домингес (Сванберг, 86), Схутен — Барроу (Сансоне, 56), Сориано, Орсолини (Ольсен, 86) — Арнаутович (Ван Хойдонк, 86).

Салернитана: Белец — Ярошиньски (Скьявоне, 82), Дьембер, Страндберг — Руджери, Лассана Кулибали (Богдан, 76), Капецци (Оби, 82), Мамаду Кулибали, Кешрида (Дзортя, 76) — Джурич (Сими, 64), Бонаццоли.

Предупреждения: Сориано, Схутен, Бонифаци, Сансоне — Страндберг, Ярошиньски.

Удаления: Сориано, 51 (вторая желтая карточка), Схутен, 88 (вторая желтая карточка) — Страндберг, 34 (вторая желтая карточка).