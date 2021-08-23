Италия

Тренерский штаб "орлят" решил предоставить украинскому хавбеку отдых в поединке с Кальяри.

Специя отправилась в гости к Кальяри, где 23 августа, в 19:30 по киевскому времени, состоится матч первого тура итальянской Серии А сезона-2021/22,

Тренерский штаб "орлят" во главе с Тиаго Моттой определился со списком заявленных футболистов, которые могут сыграть в предстоящем стартовом матче.

Примечательно, что, как сообщает официальный сайт Специи, Тиаго Мотта в последний момент решил отказаться от кандидатуры центрального полузащитника Виктора Коваленко, арендованного у Аталанты — в Кальяри украинец вместе с командой не полетел.

Причиной такого решения со стороны наставника Специи, по официальной информации, является усталость 25-летнего полузащитника, поэтому ему решили предоставить отдых в поединке против Кальяри.

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