Италия

Очередной фланговый защитник покинет лондонский клуб.

Итальянский фланговый защитник лондонского Челси Давиде Дзаппакоста лишь в редких случаях попадал в составе своего клуба по ходу прошлого сезона, поэтому уже на старте новой кампании решил отправиться на поиск большего количества игрового времени.

Один из бывших клубов 29-летнего исполнителя, бергамаская Аталанта, с радостью вызвалась предоставить футболисту игровую практику, а ее переговоры о трансфере с "синими" заняли не так уж и много времени.

Как итог, Дзаппакоста прибудет в Бергамо уже 23 августа, после чего пройдет необходимое медицинское обследование, по результатам которого подпишет соглашение со своим новым клубом.

Как сообщает итальянская пресса, Аталанта заплатила за игрока 10 млн евро, а срок соглашения для нового 77-го номера "оробичи" составит четыре года.

Напомним, что "Богиня" стала первой командой из Серии А для Давиде Дзаппакосты в его профессиональной карьере.