Италия

Уругвайский хавбек отверг предложение Айнтрахта ради возвращения в Италию.

Центральный полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра определился со своим новым клубом, поскольку тренерский штаб "канониров" на него не рассчитывает.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня, 24 августа, 25-летний хавбек прилетит в Италию для прохождения медицинского осмотра и завершения своего перехода в Фиорентину.

Арсенал заработает 1,5 миллиона евро за годичную аренду Торрейры в стане "фиалок", которые выиграли конкуренцию в борьбе за футболиста у Айнтрахта из Франкфурта.

В минувшем сезоне Лукас Торрейра выступал на правах аренды за мадридский Атлетико, за который провел 26 неполных поединков (722 минуты), забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.