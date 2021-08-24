Уругвайский хавбек отверг предложение Айнтрахта ради возвращения в Италию.
Лукас Торрейра, Getty Images
24 августа 2021, 08:57
Центральный полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра определился со своим новым клубом, поскольку тренерский штаб "канониров" на него не рассчитывает.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сегодня, 24 августа, 25-летний хавбек прилетит в Италию для прохождения медицинского осмотра и завершения своего перехода в Фиорентину.
Арсенал заработает 1,5 миллиона евро за годичную аренду Торрейры в стане "фиалок", которые выиграли конкуренцию в борьбе за футболиста у Айнтрахта из Франкфурта.
В минувшем сезоне Лукас Торрейра выступал на правах аренды за мадридский Атлетико, за который провел 26 неполных поединков (722 минуты), забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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