Италия

Полузащитник не видит для себя перспектив выступлений за Челси.

Французский полузащитник лондонского Челси Тьемуэ Бакайоко прошлый сезон провел в составе неаполитанского Наполи на правах аренды, после чего вернулся в столицу Великобритании, где ровным счетом ничего для него не поменялось в плане положения в стартовом составе.

Именно поэтому 27-летний футболист не просто готов принять предложение итальянского Милана относительно возможной аренды за год до окончания контракта с "синими", но и поспособствовать своему переходу в стан "россонери", снизив требования по своей заработной плате.

Ожидается, что итальянская сторона заплатит 1,5 млн евро за возможность взять игрока на годичный период, по окончании которого у нее будет возможность совершить полноценный выкуп.

Стоит также подчеркнуть тот факт, что именно Милан был первым клубом, в который Бакайоко отправился на правах аренды из Челси, после неудачной попытки закрепиться в стартовом составе, на фоне 40-миллионного трансфера летом 2017-го года.