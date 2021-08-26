Италия

Нападающий Эвертона в скором времени может вернуться на родину.

Нападающий английского Эвертона Мойзе Кин, который не так давно вернулся из карантина, где находился в связи с непродолжительной болезнью, и уже успел отметиться удалением в матче против Хаддерсфилд Таун в матче Кубка английской Лиги (2:1), может в заключительные дни трансферного рынка перейти в другой клуб.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на футболиста положил глаз туринский Ювентус, за который 21-летний итальянский форвард выступал на моменте перехода в статус профессионального футболиста.

Руководство "зебр" уже даже успело провести первый раунд переговоров с агентом игрока, Миной Райолой, однако какой-то конкретики стороны не сообщали.

Ожидаемая стоимость трансфера Кина в Ювентус составляет 35 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, в то время как двумя годами ранее он уходил все в тот же Эвертон за 27,5 млн евро.