Италия

Нигерийский форвард продолжит карьеру в Италии.

Удинезе объявил о подписании нападающего Исаака Саксесса, права на которого ранее принадлежали Уотфорду.

25-летний нигериец, который большую часть прошлого сезона пропустила из-за разрыва ахиллова сухожилия, перебрался в клуб Серии А на постоянной основе.

Сроки контракта и финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне Чемпионшипа Саксесса провел за Уотфорд 10 поединков, в которых забил один гол.

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