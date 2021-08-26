Нигерийский форвард продолжит карьеру в Италии.
Исаак Саксесс, Удинезе
26 августа 2021, 23:04
Удинезе объявил о подписании нападающего Исаака Саксесса, права на которого ранее принадлежали Уотфорду.
25-летний нигериец, который большую часть прошлого сезона пропустила из-за разрыва ахиллова сухожилия, перебрался в клуб Серии А на постоянной основе.
Сроки контракта и финансовые детали сделки не уточняются.
В прошлом сезоне Чемпионшипа Саксесса провел за Уотфорд 10 поединков, в которых забил один гол.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.