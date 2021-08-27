Италия

Криштиану Роналду, вероятнее всего, продолжит карьеру в Манчестер Сити.

Трансферная сага вокруг португальского форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает накалятся.

Накануне сообщалось, что Роналду решил уйти из Ювентуса, туринцы ждут официального предложения от Манчестер Сити.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Роналду приехал на тренировку туринского клуба, однако не тренировался с командой, а лишь попрощался с партнерами по команде. После чего португалец покинул тренировочный лагерь клуба.

По информации источника, португалец ждет новостей от своего агента, который ведёт переговоры с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Ювентус назвал Манчестер Сити стоимость Роналду.