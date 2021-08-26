Италия

Жорже Мендеш работает над переездом звездного португальца на Этихад.

Будущее звездного нападающего Криштиану Роналду в Ювентусе продолжает находиться в подвешенном состоянии после того, как в прессе перед стартом Серии А появилась информация о желании португальца сменить клубную клубную прописку в летнее трансферное окно.

Главным претендентом на подписание Роналду является Манчестер Сити, который обратился к услугам лидера Ювентуса после неудачной попытки осуществить трансфер форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Криштиану, приземлился в Порту после прямых переговоров с Ювентусом и Манчестер Сити. Другому журналисту, Педро Сепульведе, удалось заснять агента Роналду после прилета в Порту.

Отмечается, что Мендеш договаривался по поводу финансовых условий личного контракта Роналду в стане "горожан". Что касается Ювентуса, то руководство туринского клуба хочет выручить с продажи 36-летнего португальца, соглашение с которым истекает летом 2022 года, 28-30 миллионов евро.

Боссы Манчестер Сити в ближайшее время примут решение касательно своего следующего шага по трансферу Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса в качестве своего нового клуба рассматривает исключительно Ман Сити.