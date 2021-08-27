Италия

Похоже, КриРо вернется на Олд Траффорд.

Туринский Ювентус получил предложение от Манчестер Юнайтед по Криштиану Роналду.

Туринцы готовы принять это предложение, которое, по информации некоторых СМИ, составит 28 миллионов евро.

Фабрицио Романо утверждает, что обмен Поля Погба на Роналду не состоится. "Красные дьяволы" обойдутся лишь деньгами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готовит для Роналду контракт на два года.

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