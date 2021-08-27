Италия

Футболист попрощался с туринским клубом.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду попрощался с туринским Ювентусом.

"Сегодня я ушел из замечательного клуба, самого большого в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу Ювентусу, и я всегда буду любить Турин до последних дней.

Болельщики всегда уважали меня, и я старался поблагодарить за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, на каждом соревновании. В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что мы достигли великих вещей, не всего, чего хотели, но тем не менее, мы вместе написали довольно красивую историю".

"Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, так как я чувствую, что я часть вашей. Италия, Юве, Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моем сердце", — написал Роналду в своем Instagram.

За Ювентус португалец выступал на протяжении трех лет. В составе "старой сеньоры" Роналду дважды выиграл чемпионат Италии, победил в Кубке и дважды — в Суперкубке страны.

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