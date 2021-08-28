Италия

Полузащитник Айнтрахта таки сменит клуб под закрытие трансферного окна.

В текущее трансферное окно активный интерес относительно фигуры полузащитника франкфуртского Айнтрахта Филипа Костича проявляли сразу несколько топ-клубов из итальянской Серии А, однако, по всей видимости, именно римский Лацио будет ближе всего к оформлению его перехода в заключительный отрезок трансферного окна.

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, сделка по 28-летнему сербскому игроку уже находится на финальном этапе согласования, и в ближайшее время об этом будет официально объявлено обоими клубами.

Личный контракт игрока будет рассчитан до 2025 года, а заработная плата составит 2 млн евро, к которым в последствии могут прибавиться различные бонусы.

Портал Transfermarkt оценивает данный трансфер в 35 млн евро.

За прошлый сезон Костич провел 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 17 голевых передач.