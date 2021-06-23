Италия

Полузащитник Айнтрахта может сменить клубную прописку.

Филип Костич вошел в список интересов сразу трех ведущих клубов итальянского чемпионата в текущее трансферное окно.

Как сообщает Goal, в переговоры по футболисту франкфуртского Айнтрахта готовы вступить два римских клуба — Лацио и Рома.

Источник также отмечает, что Костич был целью Интера, но после появления конкуренции "нерадзурри" решили не форсировать развитие событий.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и семнадцатью ассистами.

Напомним, что ранее Айнтрахт отказался продавать Костича Интеру за 40 миллионов евро.