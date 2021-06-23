Полузащитник Айнтрахта может сменить клубную прописку.
Филип Костич, getty images
23 июня 2021, 19:32
Филип Костич вошел в список интересов сразу трех ведущих клубов итальянского чемпионата в текущее трансферное окно.
Как сообщает Goal, в переговоры по футболисту франкфуртского Айнтрахта готовы вступить два римских клуба — Лацио и Рома.
Источник также отмечает, что Костич был целью Интера, но после появления конкуренции "нерадзурри" решили не форсировать развитие событий.
В текущем сезоне сербский полузащитник провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и семнадцатью ассистами.
Напомним, что ранее Айнтрахт отказался продавать Костича Интеру за 40 миллионов евро.