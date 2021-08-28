Италия

Израильский полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Италии.

Итальянская Аталанта, за которую выступает Руслан Малиновский, не оставляет надежд усилить свой состав в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, руководство клуба из Бергамо всерьез интересуется вингером донецкого Шахтера Манором Соломоном.

По данным источника, Аталанта готова выложить за израильского полузащитника около 20 миллионов евро, в то время как "горняки" хотят не меньше 30.

Стоит отметить, что контракт Манора Соломона с Шахтером заканчивается летом 2023 года. Потому, чтобы не потерять израильтянина бесплатно, "горняки" могут согласиться на трансфер.

Манор Соломон перешел в состав Шахтера зимой 2019-го года из Маккаби Петах-Тиква. С тех пор он сыграл в 87 матчах за Шахтер, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.