Италия

Футболист еще играл мадридский клуб.

Согласно информации на официальном сайте мадридского Атлетико, клубу удалось успешно завершить процедуру продления контракта с защитником Нехуеном Пересом, которого "матрасники" после этого тут же отпустили в аренду во фриульский Удинезе.

Новое соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано до 2026-го года, в то время как изначально он переходил в 2018-м году из молодежного состава Аргентинос с расчетом на контракт до 2022-го года.

Стоит отметить, что регулярные аренды негативно сказались на его положении в стане "матрасников", за которых он так и не сумел дебютировать с момента своего трансфера.