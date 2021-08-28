Футболист еще играл мадридский клуб.
Нехуен Перес, twitter.com/Udinese_1896
28 августа 2021, 13:52
Согласно информации на официальном сайте мадридского Атлетико, клубу удалось успешно завершить процедуру продления контракта с защитником Нехуеном Пересом, которого "матрасники" после этого тут же отпустили в аренду во фриульский Удинезе.
Новое соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано до 2026-го года, в то время как изначально он переходил в 2018-м году из молодежного состава Аргентинос с расчетом на контракт до 2022-го года.
Стоит отметить, что регулярные аренды негативно сказались на его положении в стане "матрасников", за которых он так и не сумел дебютировать с момента своего трансфера.