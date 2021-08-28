Италия

Испанский фулбек продолжит карьеру в Серии А.

Фиорентина на своем официальном сайте объявила о подписании крайнего защитника Альваро Одриосолы, права на которого принадлежат мадридскому Реалу.

25-летний испанец перешел в стан "фиалок" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.

В прошлом сезоне Альваро Одриосола провел за Реал 16 поединков, в которых забил 2 гола.

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