Испанский фулбек продолжит карьеру в Серии А.
Альваро Одриосола, Getty Images
28 августа 2021, 18:29
Фиорентина на своем официальном сайте объявила о подписании крайнего защитника Альваро Одриосолы, права на которого принадлежат мадридскому Реалу.
25-летний испанец перешел в стан "фиалок" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.
В прошлом сезоне Альваро Одриосола провел за Реал 16 поединков, в которых забил 2 гола.
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