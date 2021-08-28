Италия

Завершились поединки чемпионата.

В рамках второго тура итальянской Серии А Лацио в Риме не оставил шансов Специи

Поединок начался с быстрого мяча от Верде — 0:1. Но Лацио быстро отыгрался. На 5 забил Иммобиле, после Чиро отличался на 15 и 45 минутах встречи.

Во втором тайме Андерсон сделал счет 4:1, а на 70 забил Хюсай а на 85 Альберто добил Специю.

Лацио - Специя 6:1

Голы: Иммобиле, 5, 15, 45+2, Андерсон, 47, Хюсай, 70, Альберто, 85 — Верде, 4

Лацио: Рейна, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Катальди, 71), Ладзари (Марушич, 25), Педро (Моро, 71), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Специя: Зут, Виньяли, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Феррер, Маджоре (Сала, 71), Колли (Мраз, 59), Джаси, Верде (Христов, 59).

Предупреждения: Эрлич, Джаси.

Удаление: Амьян.

В параллельном матче бергамская Аталанта поделила очки с Болоньей (0:0).

Подопечные Гасперини нанесли 19 ударов по воротам соперника, но пробить Скорупски не смогли. У Болоньи — скромные 3 удара.

Украинец Руслан Малиновский вышел в основном составе на поединок, но был заменен на 65 минуте игры.

Аталанта — Болонья 0:0

Аталанта: Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 86), Паломино, Толои, Джимсити, Гозенс, Иличич (Ламмерс, 87), Фройлер, Малиновский (Пессина, 65), Пашалич (Миранчук, 74), Муриэль (Пикколи, 74).

Болонья: Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Сумаоро, 81), Сванберг, Майкл (Виньято, 60), Домингес, Арнаутович, Сансоне (Томиясу, 81), Орсолини (Ольсен, 72).

Предупреждения: Медель, Госенс, Сансоне, Арнаутович, Хики, Сванберг, Паломино.