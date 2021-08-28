Италия

Завершились игры чемпионата Италии.

В рамках второго тура итальянской Серии А завершились еще две игры.

Туринский Ювентус владея инициативой с минимальным счетом уступил Эмполи (0:1).

На 21 минуnе первого тайма Манкузо воспользовался неуверенными действиями обороны Ювентуса и с близка переиграл Щесны.

После Ювентус владел инициативой, создал массу голевых моментов, однако Викарио уверенно действовал в рамке ворот.

Ювентус — Эмполи 0:1

Гол: Манкузо, 21

Ювентус: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Бентанкур (Локателли, 66), Маккенни (Мората, 46), Куадрадо (Де Шильо, 82), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).

Эмполи: Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Маркицца, Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Байрами (Штулац, 70), Риччи, Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).