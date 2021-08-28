Завершились игры чемпионата Италии.
леонардо бонуччи, getty images
28 августа 2021, 23:47
В рамках второго тура итальянской Серии А завершились еще две игры.
Туринский Ювентус владея инициативой с минимальным счетом уступил Эмполи (0:1).
На 21 минуnе первого тайма Манкузо воспользовался неуверенными действиями обороны Ювентуса и с близка переиграл Щесны.
После Ювентус владел инициативой, создал массу голевых моментов, однако Викарио уверенно действовал в рамке ворот.
Ювентус — Эмполи 0:1
Гол: Манкузо, 21
Ювентус: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо (Бернардески, 55), Бентанкур (Локателли, 66), Маккенни (Мората, 46), Куадрадо (Де Шильо, 82), Дибала, Кьеза (Кулусевски, 66).
Эмполи: Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Маркицца, Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Байрами (Штулац, 70), Риччи, Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).
Предупреждения
: Стоянович, Кутроне, Исмайли, Бернардески.
Фиорентина в домашних стенах обыграла Торино со счетом 2:1.
Новичок "фиалок" Николас Гонсалес вывел команду вперед в первой половине встречи. Во втором тайме гол на свой счет записал и Душан Влахович. Однако Торино на 89 минуте отыграло один мяч усилиями Верди.
Фиорентина — Торино 2:0
Голы: Гонсалес, 41, Влахович, 70 — Верди, 89
Фиорентина: Терраччано, Венути, Мартинес, Миленкович, Бираги, Сапонара, Мале, Бонавентура, Пульгар, Кастровилли (Данкан, 63), Кальехон (Соттиль, 78), Влахович, Гонсалес.
Торино: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Иццо (Войвода, 76), Джиджи (Буонджорно, 46), Айна (Ансальди, 81), Линетти (Верди, 67), Лукич, Мандрагора, Белотти, Санабрия (Пьяца, 68).
Предупреждения: Кастровилли, Миленкович, Джиджи, Мандрагора, Бонавентура, Буонджорно, Влахович, Айна, Лукич.