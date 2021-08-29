Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Римский Лацио под руководством Маурицио Сарри уже второй матч кряду на старте сезона добывает результативную победу, однако в домашней игре против Специи и вовсе задумал разгром своих оппонентов, отгрузив им в два раза больше забитых мячей, чем в ворота Эмполи неделей ранее на выезде. Могло быть и больше, но Чиро Иммобиле в конце первого тайма не реализовал пенальти.

Обзор матча Серии А:

Лацио — Специя 6:1

Голы: Иммобиле, 5, 15, 45+2, Андерсон, 47, Хюсай, 70, Альберто, 85 — Верде, 4

На 45+1-й минуте Чиро Иммобиле не реализовал пенальти (вратарь).

Лацио: Рейна — Лаццари (Марушич, 25), Габаррон, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич (Катальди, 71), Лейва, Луис Альберто — Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро (Моро, 71).

Специя: Зут — Виньяли, Эрлич, Николау — Аду, Маджоре, Бастони, Феррер (Сала, 71) — Верде (Христов, 59), Гьяси, Колли (Мраз, 59).

Предупреждения: Эрлич, Джаси.

Удаление: Аду, 54 (грубая игра).