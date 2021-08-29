Завершились два поединка второго тура чемпионата Италии.
Оливье Жиру и Диего Годин, Getty Images
29 августа 2021, 23:48
В поединке второго тура итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Кальяри.
Команды продемонстрировали результативный футбол в первой половине встречи, забив на двоих пять мячей, подавляющее большинство из которых оказались в сетке ворот гостей.
Финальный свисток зафиксировал победу Милана со счетом 4:1.
Милан — Кальяри 4:1
Голы: Тонали, 12, Леау, 17, Жиру, 24, 43 (пен.) — Дейола, 15
Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 68), Тонали (Беннасер, 68), Жиру (Кастильехо, 90), Леау (Ребич, 68), Браим Диас (Мальдини, 85).
Кальяри: Радунович, Годин, Чеппителли (Дзаппа, 64), Карбони, Далберт (Ликояннис, 75), Нандес, Стротман (Фариас, 75), Дейола (Перейро, 85), Марин, Жоао Педро, Паволетти (Сетер, 85).
В параллельном поединке Рома отправилась в гости к одному из новичков высшего дивизиона Италии — Салернитане.
Подопечные Жозе Моуриньо не испытали особых проблем с аутсайдером, одержав разгромную победу со счетом 4:0.
Салернитана — Рома 0:4
Голы: Пеллегрини, 48, 79, Верету, 52, Абрахам, 69
Салернитана: Белец, Айя, Дьомбер, Ярошиньски (Скьявоне, 84), Руджери, Кулибали, Оби (Капецци, 68), Ди Таккьо, Кулибали (Нванкво, 56), Кешрида (Дзортеа, 68), Бонаццоли (Кристофферсен, 84).
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья (Калафьори, 82), Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Верету (Диавара, 83), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам (Майораль, 83), Карлес Перес (Шомуродов, 78).