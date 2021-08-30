Италия

Футболист активно продвигает идею своего трансфера.

Полузащитник каталонской Барселоны Миралем Пьянич в текущее трансферное окно столкнулся с необходимостью осознания того факта, что ему придется покинуть стан "блаугранас" уже после дебютного сезона под руководством Рональда Кумана.

Поводом для этого стало отсутствие доверия к игроку со стороны нидерландского наставника, которое оборачивается для боснийца отсутствием регулярной игровой практики.

Поскольку до закрытия трансферного окна остаются считанные дни, то единственным возможным способом организовать переход Пьянича в другой клуб является договоренности с туринским Ювентусом, который может вернуть в свой стан ушедшего годом ранее футболиста.

Сообщается, что "бьянконери" на данный момент ведут переговоры об арендном соглашении с Барселоной, согласно которому будут выплачивать половину от общей заработной платы игрока — 8,5 млн евро в год.

Как утверждает итальянский журналист Николо Скира, Пьянич и его агент Фали Рамадани активно продвигают идею данного трансфера в последние дни.