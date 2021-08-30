Италия

Среди вариантов есть и зарубежный клуб.

Фланговый защитник туринского Ювентуса Лука Пеллегрини лишь летом этого года вернулся в свою команду из аренды в генуэзском Дженоа продолжительностью в один сезон, однако имеет все шансы вновь покинуть стан "зебр" ради получения большего количества игровой практики.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на 22-летнего исполнителя претендуют два клуба — генуэзская Сампдория и лондонский Вест Хэм, а вероятность того, что итальянец останется в стане "бьянконери" равняется практически нулю.

В прошлом сезоне Пеллегрини отыграл всего 12 матчей, отличившись при этом лишь одной голевой передачей.

Его трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро, при действующем до 2025-го года контракте с Ювентусом.