Француз, якобы, согласовал уже успел согласовать условия личного контракта.
Франк Рибери. Фото Getty Images
01 сентября 2021, 10:15
Бывший полузащитник Фиорентины Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, нашел новый клуб в Италии.
Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, француз согласовал условия личного контракта с Вероной.
Стоит отметить, что Рибери тренировался с мюнхенской Баварией и был близок к возвращению в мюнхенский клуб, но француз, все таки, отказался от варианта с возвращением в Баварию.
Напомним, последним клубом Рибери была итальянская Фиорентина. В прошлом сезоне за "фиалок" француз провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона Фиорентина не стала предлагать новый контракт футболисту.