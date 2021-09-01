Италия

Француз, якобы, согласовал уже успел согласовать условия личного контракта.

Бывший полузащитник Фиорентины Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, нашел новый клуб в Италии.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, француз согласовал условия личного контракта с Вероной.

Стоит отметить, что Рибери тренировался с мюнхенской Баварией и был близок к возвращению в мюнхенский клуб, но француз, все таки, отказался от варианта с возвращением в Баварию.

Напомним, последним клубом Рибери была итальянская Фиорентина. В прошлом сезоне за "фиалок" француз провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона Фиорентина не стала предлагать новый контракт футболисту.