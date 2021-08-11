Германия

Футболист поддерживает форму с клубом.

Легенда Баварии и сборной Франции Франк Рибери после окончания контракта с Фиорентиной находится без клуба.

Боссы мюнхенцев разрешили 38-летнему вингеру поддерживать форму с футболистами, но возвращение его в клуб исключают.

"Мы не думаем над тем, чтобы вернуть Франка в Баварию. Мы любим его, он был очень важен для нас, но у нас нет намерения предлагать ему контракт", — заявил глава административного совета Баварии Оливер Кан.

Напомним, Рибери защищал цвета Баварии в период с 2009 по 2017 года. С клубом он девять раз становился чемпионом страны и выигрывал другие трофеи.

Ранее сообщалось, что Бавария договорилась с РБ Лейпцигом о переходе Марселя Забитцера.